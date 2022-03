Ucraina: eurodeputata lettone, no a sospensione sanzioni fino a completo ritiro truppe russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni contro la Russia non dovrebbero essere sospese fino a quando il suo ultimo soldato non avrà lasciato il territorio ucraino. Lo ha dichiarato l'eurodeputata ed ex ministra degli Esteri lettone, Sandra Kalniete, in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Tv3". L'eurodeputata ha inoltre sottolineato che tutti i beni mobili e immobili congelati appartenenti alla Russia, alle sue imprese, e agli oligarchi devono essere dedicati alla ricostruzione dell'Ucraina. Kalniete ha definito le persone cui sono indirizzate le sanzioni come "corresponsabili dell'instaurazione del regime del presidente russo, Vladimir Putin". L'eurodeputata ha poi detto che gli oligarchi russi avrebbero permesso a questa dittatura di svilupparsi per "riempirsi le tasche". In effetti, è di oggi la notizia che la Lituania, la quale condivide il medesimo approccio con la Lettonia nel tema delle attuali relazioni con la Russia, ha congelato beni russi e bielorussi per un valore complessivo di 13 milioni di euro, secondo quanto affermato dal servizio d'investigazione sui crimini finanziari della Lituania. L'imposizione di sanzioni contro la Russia da parte lituana si aggiunge agli sforzi congiunti portati avanti dai Paesi dell'Unione europea per esercitare pressioni di tipo economico sul regime del presidente russo, affinché questo metta fine alla sua invasione dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio scorso. Infatti, le nazioni occidentali hanno imposto diversi cicli di sanzioni paralizzanti alla Russia e a coloro che influenzano il processo decisionale a Mosca, congelando i conti bancari e sequestrandone le proprietà russe in territorio europeo.(Sts)