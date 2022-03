Usa: oggi alla Casa Bianca dirigenti di banche e compagnie petrolifere, focus su crisi Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massimi dirigenti delle maggiori banche e compagnie petrolifere degli Stati Uniti saranno convocati oggi alla Casa Bianca per un confronto sulle ripercussioni della guerra in Ucraina. Lo scrive l’emittente “Cnn” citando fonti interne all’amministrazione del presidente Joe Biden. L’incontro sarà ospitato dal Consiglio economico nazionale e dal Consiglio di sicurezza nazionale (Nec) e vedrà la presenza della segretaria al Tesoro Janet Yellen, della segretaria al Commercio Gina Raimondo, del direttore del Nec Brian Deese e del consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Vi parteciperanno, tra gli altri, gli amministratori delegati di ExxonMobil, JpMorgan, Bank of America, ConocoPhillips, Marathon Petroleum, Land O’Lakes e Cargill. Il focus sarà sulla risposta degli Stati Uniti alla Russia, sui piani dell’amministrazione per alleggerire le famiglie statunitensi dai costi legati alle sanzioni e sugli sforzi per aumentare le assunzioni e contrastare la crisi climatica.(Nys)