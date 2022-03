Brasile: analisti Banca centrale, stima crescita pil allo 0,50 nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fine dell'anno, la Commissione economica nelle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) prevede una crescita dello 0,5 per cento, ben lungi dal 2,2 per cento ipotizzato ad agosto scorso. Il Brasile è, per la commissione Onu, il Paese che crescerà meno rispetto alle grandi economie della regione, rimanendo lontano anche dalla media del 2,1 per cento calcolata per la regione. La Banca mondiale (Bm) nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato l'11 gennaio, sostiene che il Brasile crescerà dell'1,4 per cento. Tuttavia anche la Bm ha ridotto le stime dell'1,1 per cento rispetto alla precedente proiezione di giugno 2021. (segue) (Brb)