Brasile: analisti Banca centrale, stima crescita pil allo 0,50 nel 2022 (5)

- Nel 2021 il prodotto interno lordo (pil) del Brasile è cresciuto del 4,6 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che nel IV trimestre dello scorso anno l'economia è cresciuta dello 0,5 per cento rispetto al periodo luglio-settembre. Con questo dato, segnala Ibge, permette di recuperare le perdite del 2020, quando l'economia - soprattutto a causa della crisi pandemica - si è contratta del 3,9 per cento. La crescita del pil annuale, di mezzo punto percentuale rispetto al IV trimestre del 2019, non permette comunque all'economia brasiliana di raggiungere il ricordo del 7,4 raggiunto nel 2014. (Brb)