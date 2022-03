Piemonte: presidente Consiglio regionale su Giornata vittime mafie, coltiviamo nei giovani seme legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia esiste e va combattuta. È doveroso ricordare in questa giornata le tante vittime che si sono sacrificate per sconfiggere quel nemico subdolo e talvolta invisibile, presente nella nostra società, in grado di creare continue zone d’ombra. Le istituzioni hanno l’importante compito di continuare a coltivare nelle nuove generazioni il seme della legalità. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie. (segue) (Rpi)