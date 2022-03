Imprese: Oriana (Aspesi), governo abbatta costi che gravano su costruzioni come fatto per caro-benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre, intervenire d’urgenza perché il protrarsi dell’emergenza segnalata da Assimpredil – Ance blocca non solo il lavoro di società e imprese, ma anche il rilancio di Milano e, quindi, dell’intero Paese". Lo ha detto Federico Filippo Oriana, Presidente nazionale di Aspesi – Unione Immobiliare, all'assemblera staordinaria di Assimpredil- ance che si è tenuta oggi a Milano evidenziandi che "le attuali criticità dell’edilizia rischiano di bloccare a valle tutti i programmi e gli sforzi che stiamo cercando di fare - sia promotori-costruttori sia promotori-sviluppatori- a monte per la rigenerazione urbana. Se le costruzioni, infatti, sono lo strumento unico e insostituibile per la valorizzazione urbana e territoriale che l’Aspesi si è posta come sua mission principale di promuovere, il blocco dell’edilizia per motivi endogeni (esplosione dei costi, difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, carenza di lavoratori formati) può danneggiarla gravemente fino a fermarla”. Sul tema - ha proseguito - il Governo deve intervenire esattamente come ha fatto per il caro benzina: abbattendo i costi di sistema che gravano sulle costruzioni. Anche utilizzando le risorse del Pnrr: faccio mia in questo senso la riflessione del Prof. Tremonti sul fatto che il PNRR è stato scritto in uno scenario economico europeo e mondiale largamente superato e va, quindi, interamente rivisto".(Rem)