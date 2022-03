Difesa: scelti i sistemi Lionfish di Leonardo per nuove unità della Marina olandese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le torrette sono state progettate e sviluppate con l’obiettivo di soddisfare le diverse necessità dei clienti: Leonardo ha così creato tecnologie allo stato dell’arte in grado di far fronte a qualsiasi tipo di minaccia, inclusi droni e sistemi unmanned, con efficacia e precisione. L’intera famiglia si distingue per modularità, peso contenuto e architettura comune, che ne consentono l’installazione e un facile impiego a bordo di qualsiasi piattaforma, sia come sistema di difesa primario che secondario, senza necessità di modifica al ponte. Tutti i sistemi sono in grado di calcolare autonomamente la soluzione di tiro e di ingaggiare minacce manovranti e in rapido movimento, anche se installati su piattaforme ad alta velocità. Forte della consolidata esperienza maturata nello sviluppo di tecnologie avanzate, come l’Oto 76/62 Super Rapido e l’Oto 127/64 Lw Vulcano, Leonardo ha sviluppato i suoi nuovi sistemi di difesa per rispondere alle esigenze di mercato, sempre più orientato verso tecnologie compatte e stealth da integrare anche a bordo di piattaforme unmanned, compiendo al contempo un passo avanti in termini di affidabilità, ottimizzazione dei tempi di manutenzione e competitività. La nuova fornitura dimostra il rapporto strategico tra la società e la Marina olandese, che di recente ha anche scelto di rinnovare le quattro unità multiruolo classe De Zeven Provincien con i sistemi Oto 127/64 Lw Vulcano. (Com)