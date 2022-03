Milano: Acra, 27 microimprese e 1700 percorsi formativi sostenuti in Senegal con progetto "Ripartire dai giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 1700 percorsi formativi attuati per altrettanti giovani e donne tra competenze lavorative artigianali e tecnologiche, dall'agroalimentare all'elettrico, dall'informatica al web-journalism, e avvio di 27 microimprese per giovani, donne e migranti di ritorno, supportati anche attraverso formazione su business plan, educazione finanziaria, pratiche di coltivazione o di gestione di impresa. Sono solo alcuni dei risultati del progetto "Ripartire dai Giovani", co-finanziato dall'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e parte del programma migrazioni di Acra Senegal-Italia attivo dal 2016. Il progetto ha avuto l'obiettivo di creare e migliorare le opportunità formative e lavorative in un territorio transnazionale importante bacino di provenienza di flussi migratori: le regioni di Sédhiou e Kolda in Senegal, con implementazione delle attività da parte di Acra, e di Gabu in Guinea Bissau, da Mani Tese; insieme a partner in loco ed in Italia, come: il Comune di Milano, l'Università di Milano-Bicocca, STMicroelectronics Foundation, l'associazione Stretta di Mano e associazioni locali. In dettaglio, il progetto si è distinto in tre macro-aree puntando su attività di formazione, e sviluppo attività d'impresa, con particolare attenzione ai giovani (15-35 anni), alle donne e i migranti di ritorno, ma anche di intrattenimento, sensibilizzazione e costruzione di relazioni per informare sui rischi delle migrazioni irregolari. La formazione e rafforzamento delle competenze professionali dei giovani in diversi ambiti occupazionali in Senegal ha previsto la creazione di 2 hub informatici e ha coinvolto 250 persone formate in diversi settori produttivi (agroalimentare e settori complementari, agroecologia, gestione d'impresa, elettricista), 80 giovani formati per tecniche di web-journalism, 1200 in informatica di base e 200 in informatica avanzata. (segue) (Com)