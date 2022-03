Credito: Abi, assegnati i Premi per l'innovazione nei servizi bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assegnati oggi a Milano al Forum Abi Lab, i Premi alle banche vincitrici della dodicesima edizione del concorso Abi per "l'innovazione nei servizi bancari" a cui hanno partecipato 20 banche con oltre 60 progetti. Particolare attenzione - si legge in una nota dell'Abi - è stata dedicata ai progetti orientati alla trasformazione digitale e all'introduzione di nuovi servizi finanziari anche in ottica fintech oltre a quelli legati alla sostenibilità. Il "Premio Abi dedicato all'innovazione, che si inserisce nell'ambito del Premio nazionale per l'innovazione ("Premio dei Premi"), iniziativa promossa dal governo italiano, è stato consegnato a coloro che si sono distinti per l'azione innovativa, le competenze creative, la capacità continua di risoluzione dei problemi, l'interazione e il coinvolgimento evoluto degli utenti per ottimizzare sistemi, processi, operazioni e rispondere alla crescente velocità e complessità dei mercati. (segue) (Com)