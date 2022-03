Credito: Abi, assegnati i Premi per l'innovazione nei servizi bancari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i premiati emersi dalla selezione effettuata dal Comitato tecnico scientifico di esperti e dalla Giuria di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha identificato 8 vincitori per le categorie previste dal Regolamento: Premio innovazione per il Data driven banking a salvaguardia, presentato da Bnl Bnp Paribas; Premio innovazione per la Digital transformation – canali a financial coach Ing: una nuova generazione di consulenti nativi digitali presentato da Ing Italia; Premio innovazione per la Digital transformation - processi interni inventory chain platform, presentato da Credito Emiliano; Premio innovazione per il cliente retail a credit express dynamic instant lending, presentato da Unicredit; Premio innovazione per i clienti corporate a evoluzione sostenibile, presentato da Crédit Agricole Italia; Premio innovazione per gli ecosistemi a framework open banking per imprese, presentato da Intesa Sanpaolo; Premio innovazione per gli ecosistemi a Bnl Abito, presentato da Bnl Bnp Paribas; Premio innovazione per la sostenibilità a Flowe presentato da Banca Mediolanum. (segue) (Com)