© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale ai progetti: tra territorio e Cloud: l'omnichannel campaign, presentato dal Gruppo Bcc; Popol Art/Revolution, l'Arte in Bppb, presentato da Banca popolare di Puglia e Basilicata BeFair, presentato da Intesa Sanpaolo. (Com)