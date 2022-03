Ambiente: Brugnaro, Venezia può essere luogo riflessione su sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non candidiamo Venezia a ‘Capitale mondiale della sostenibilità’ solo come città ma come luogo dove il mondo possa interrogarsi sui processi di sostenibilità, che non sono solo economici ma sociali”. Lo ha affermato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, intervenendo all’incontro a Venezia nell’ambito dei “Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Parlando dello sviluppo della città, Brugnaro ha chiarito che “la gente è stanca di sentire progetti generici: noi abbiamo cominciato a far vedere quanto fatto, senza promesse". “Avremo una nuova questura, un nuovo palasport e continuiamo a pensare che la mobilità lenta sia il futuro e lo siamo dimostrando”, ha aggiunto. (Rin)