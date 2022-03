Francia: calano i costi del carburante per la prima volta da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana in Francia i prezzi del carburante sono calati per la prima volta da fine dicembre. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Transizione ecologica di Parigi. Un litro di gasolio costava in media 1,97 euro, contro i 2,14 euro della settimana precedente. Un litro di benzina senza piombo era invece a 1,97 euro, 10 centesimi in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Il calo era atteso dai professionisti del settore. La scorsa settimana, "da giovedì, venerdì l'insieme dei nostri aderenti ha abbassato i loro prezzi in funzione del loro approvvigionamento", ha detto Francis Pousse, rappresentante dei proprietari e gestori delle stazioni di servizio.(Frp)