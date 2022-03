Ucraina: Di Maio ringrazia Metsola per impegno su adesione Ue, energia e bussola strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, ha ringraziato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per l'impegno sull'Ucraina e su altri temi come l'Unione europea dell'energia e la bussola strategica. Lo ha detto Di Maio dopo aver avuto un incontro con Metsola. "Ho ringraziato la presidente per il grande impegno del Parlamento europeo che sta portando avanti sull'Ucraina, sull'importanza delle posizioni che sta esprimendo il Parlamento europeo anche sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e su tutti gli altri dossier importanti, la bussola strategica ma anche l'Unione europea dell'energia", ha detto Di Maio. "Sono tutti temi che vedono una grande sensibilità nel Parlamento europeo, nella presidenza del Parlamento europeo, e per questo a nome del governo italiano l'ho ringraziata e continueremo a lavorare insieme a stretto contatto e con risultati sono sicuro molto importanti", ha concluso. (Beb)