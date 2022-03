Spagna: Sacyr vice premio European Sport and Healthy Company per programma su salute dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Sacyr Saludable dell'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha ricevuto il premio European Sport and Healthy Company consegnato dalla Federazione europea capitali e città dello sport (Aces) per la promozione di abitudini di vita sane tra i suoi dipendenti durante una cerimonia a Torino. Sacyr Saludable fa parte del piano strategico dell'azienda 2021-2025 che a tal fine sta sviluppando una serie di attività come la sfida "Oh Europa" per un'alimentazione sana e il benessere emotivo o la campagna "Riduzione del rischio cardiovascolare". Per il responsabile corporativo della salute e della sicurezza di Sacyr, Angel Prieto, la salute fisica e psicosociale dei dipendenti "è una parte molto importante della strategia aziendale, il cui obiettivo chiave è quello di ottenere una forza lavoro sana". (Spm)