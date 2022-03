Droga: Polfer arresta a Milano 27enne per reato di spaccio commesso a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno straniero di 27 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria nella stazione di Milano Centrale, perché destinatario della misura cautelare della custodia in carcere. I poliziotti hanno controllato il ragazzo dopo averlo notato in atteggiamenti sospetti e dai successivi accertamenti è emerso che a suo carico pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Torino. Lo straniero, tratto in arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano. (Com)