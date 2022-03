Montenegro: presidente Djukanovic, il "mondo russo" nei Balcani è "mondo serbo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influenza russa nella regione dei Balcani occidentali si esprime attraverso il "mondo serbo". E' l'opinione del presidente montenegrino Milo Djukanovic contenuta in un'intervista al quotidiano greco "Kathimerini". Secondo Djukanovic, "in tutta la storia dei Balcani non è mai stato un problema trovare una ragione per una nuova guerra" aggiungendo che il progetto "mondo russo" nei Balcani si chiama "mondo serbo". "Penso che oggi sia quelle ideologie che i loro promotori si possano vedere ad occhio nudo. Il tentativo di colpo di stato in Montenegro nel 2016, a cui abbiamo resistito senza l'aiuto di nessuno, è stato solo un accenno degli orrori ucraini", ha detto ancora il capo dello Stato montenegrino. (Seb)