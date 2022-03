Mobilità: con le auto elettriche di E-Vai il car sharing station based è "fuori dal Comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E-VAI si è aggiudicata il bando del Comune di Milano per realizzare il servizio di car sharing station based - ribattezzato “il car sharing fuori dal comune” - fino alla fine del 2023. Questo modello prevede che le automobili elettriche siano prelevate e riconsegnate presso stalli prestabiliti, chiamati E-VAI Point, situati in luoghi strategici della città (stazioni ferroviarie, università, ospedali, metropolitane, etc) con una copertura capillare di tutti i quartieri (totale di 112 postazioni). È possibile riconsegnare l’auto presso lo stallo dove è iniziato il noleggio o raggiungere gli E-VAI point collocati presso le stazioni ferroviarie di Milano Cadorna, Milano Centrale, Milano Garibaldi e Milano Rogoredo e gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio. Il servizio, gestito dalla società del Gruppo Fnm e attivo dal 3 marzo, è stato presentato oggi a Milano durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, l’assessore alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, il presidente di Fnm Andrea Gibelli e l’amministratore delegato di E-VAI Giovanni Martino. Per usufruire del servizio, i cittadini, dopo essersi registrati attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55. Il costo del servizio parte da una tariffa di 0,12 euro al minuto con un noleggio minimo di due ore. La tariffa giornaliera è di 29 euro al giorno + 0,19 euro al chilometro (i primi 30 chilometri sono inclusi). Le tariffe sono inclusive dei costi dell’energia elettrica. Fino al 31 maggio è valida la promozione che elimina il costo di iscrizione di 19,90 euro e include tre ore di noleggio gratuito. Secono quanto spiegato in conferenza stampa, le auto di E-VAI hanno un’autonomia media che raggiunge i 300 chilometri e possono viaggiare in tutti i paesi dell’Unione europea e in Svizzera. (segue) (Com)