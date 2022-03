Mobilità: con le auto elettriche di E-Vai il car sharing station based è "fuori dal Comune" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il car sharing di E-VAI è un servizio a basso impatto ambientale grazie alla sua flotta di automobili completamente elettriche, senza emissione di CO2. In virtù di questa caratteristica, le vetture possono circolare liberamente all’interno dell’area C e possono essere parcheggiate gratuitamente sia sulle strisce blu sia sulle strisce gialle grazie a un accordo con il Comune di Milano. Si tratta di un servizio particolarmente flessibile per rispondere alle esigenze delle persone. Se si ha la necessità di prenotare con anticipo, anche di giorni, una vettura per un proprio impegno, è possibile chiamare il call center e garantirsi l’auto nel giorno e nella postazione desiderata. È inoltre possibile utilizzare un’auto parcheggiata in uno stallo senza averla prenotata in anticipo, verificandone l’effettiva disponibilità con gli operatori E-VAI del numero verde, attivo 24h/24h. “Accogliamo positivamente il progetto di car sharing promosso dal Gruppo FNM, che si inserisce in un più ampio obiettivo: creare le condizioni affinché i cittadini possano, sempre di più, scegliere per i propri spostamenti mezzi improntati alla sostenibilità. - afferma l’assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - Oggi viene presentato un servizio di mobilità condivisa, che viaggia su mezzi elettrici, a basso impatto ambientale. Iniziativa degna di lode che, siamo sicuri, avrà riscontri positivi sul territorio”. (segue) (Com)