Mobilità: con le auto elettriche di E-Vai il car sharing station based è "fuori dal Comune" (3)

- “Diamo il benvenuto alla nuova società che da oggi si aggiunge alle altre quattro operative sul territorio milanese e che permette di spostarti anche fuori dal territorio comunale. Milano in questi anni ha puntato ad essere all’altezza di offerte e soluzioni di mobilità condivisa in una situazione ordinaria. Ora punta ad esserlo anche in condizioni straordinarie, alla luce degli ultimi aumenti dei prezzi dei carburanti che inducono a ridurre l’utilizzo del mezzo proprio. Talvolta i cambiamenti sono accelerati da situazioni eccezionali se l’istituzione è in grado di rispondere. E noi vogliamo esserlo. Le nuove esigenze che vengono dai cittadini possono essere utili a consolidare comportamenti più sostenibili, meno costosi e in grado di produrre meno traffico” afferma l’assessore alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. “Il servizio di car sharing offerto dal Gruppo FNM dà al cittadino la possibilità di costruire in anticipo un viaggio personalizzato, che tenga conto delle proprie esigenze e dell’offerta di intermodalità, per spostarsi liberamente su tutto il territorio urbano ma anche al di fuori, nel modo più sostenibile possibile - commenta Andrea Gibelli, presidente del Gruppo FNM -. La mobilità diventa così un fattore decisivo per offrire alle persone la possibilità di organizzare la propria vita in maniera libera e flessibile”. (Com)