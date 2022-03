Ambiente: Confagricoltura, boschi fondamentali nel piano Ue di riduzione carbonio in atmosfera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno scompaiono dal Pianeta 12 milioni di ettari di foreste, con la conseguente emissione di 4,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Un dato che Confagricoltura ricorda in occasione della Giornata internazionale delle foreste, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza delle aree boschive. Aree che in Italia - si legge in una nota - coprono circa 12 milioni di ettari, con un ritmo di crescita che nell'ultimo decennio è rimasto costante. L'importanza delle foreste non è soltanto in funzione della tutela ambientale e delle biodiversità e della prevenzione dei rischi idrogeologici. Il patrimonio boschivo è fondamentale anche ai fini del conseguimento dei nuovi obiettivi che l'Europa si è data nel suo Green Deal. Insieme agli altri comparti, la selvicoltura è infatti coinvolta nel piano Ue di assorbimento di 310 milioni di tonnellate di Co2 entro il 2030. Un obiettivo ambizioso, raggiungibile non solo con la tutela delle aree vincolate ma anche con una gestione efficiente delle risorse boschive attraverso i servizi ecosistemici svolti dalle aziende del comparto. (segue) (Com)