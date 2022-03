Ambiente: Confagricoltura, boschi fondamentali nel piano Ue di riduzione carbonio in atmosfera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Confagricoltura ricorda che, già oggi, il settore forestale contribuisce a mitigare il bilancio nazionale delle emissioni attraverso i crediti di carbonio. Inoltre, la Confederazione evidenzia la funzione economica che i boschi italiani devono ricoprire con uno sviluppo orientato sempre di più verso modelli di circolarità. A partire dalle filiere della trasformazione del legno, fino ad arrivare a quelle dell'utilizzo dei sottoprodotti destinati alle agroenergie. "Attualmente – commenta Enrico Allasia, presidente della Federazione nazionale di prodotto delle risorse boschive di Confagricoltura – l'Italia utilizza soltanto il 30 per cento del proprio patrimonio boschivo. Il 70per cento del nostro fabbisogno interno è coperto dall'importazione di legname. È questo il primo gap a cui dobbiamo porre rimedio per affrontare in modo serio il tema della sostenibilità ambientale. Tra gli strumenti a nostra disposizione c'è la nuova Strategia Forestale Nazionale, di cui l'Italia si è dotata di recente". (Com)