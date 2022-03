Sanità: Ghera (Fd'I), Asl Roma 2 proroghi contratti a termine in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno per perdere il posto di lavoro alcune decine tra infermieri, amministrativi e tecnici che la Asl Roma 2 ha assunto per fronteggiare il Covid19. Il 31 marzo con la fine dell'emergenza i loro contratti con il servizio civile a tempo determinato scadranno. Sarebbe opportuno invece che l'Azienda sanitaria locale Roma 2 accogliesse la proposta del sindacato Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità) che chiede di prorogare i contratti in questione fino al 31 dicembre 2022, come già disposto per altre categorie". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Questo differimento consentirebbe di valutare l'incremento delle assunzioni e una ulteriore estensione biennale dei contratti per coloro che verrebbero impiegati nei tanti progetti che saranno attuati. Data la carenza di organico nel comparto, si richiede un significativo impegno delle strutture. Non è accettabile l'impiego a singhiozzo dei lavoratori con tipologie contrattuali che non garantiscono nemmeno le tutele di base. Inoltre tale utilizzo del personale è in contrasto con l'orientamento della Pubblica amministrazione in anni recenti, tendente alla riduzione delle collaborazioni a progetto". (Com)