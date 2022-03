Libano: i prezzi dei beni di prima necessità registrano aumento del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei beni di prima necessità hanno registrato un aumento del 40 per cento, mentre il prezzo della carne ha registrato un aumento tra il 50 e il 75 per cento. Lo hanno riferito il presidente del sindacato dei supermercati, Nabil Fahed, e il segretario generale del sindacato commercianti e importatori di carne fresca, refrigerata e congelata, Khalil Nehmé, secondo quanto reso noto dal sito web informativo “Lebanon Files”. In particolare, Fahed ha confermato che l’aumento dei prezzi è dovuto dall’incremento del costo del petrolio che “incide direttamente sui costi di produzione ed esportazione”, oltre all’aumento del tasso di cambio del dollaro con la lira libanese del 10 per cento. Secondo il presidente del sindacato, gli effetti dell’aumento dei prezzi saranno visibili entro due settimane. Da parte sua, il presidente del sindacato degli importatori alimentari in Libano, Hani Bohsali, ha indicato che “l'aumento dei prezzi dei generi alimentari varierà tra il 3 e il 5 per cento su alcuni articoli, e fino al 40 per cento per altri”, insistendo sull’importanza della crisi delle importazioni di grano, olio e zucchero, “che comporterà un significativo aumento dei prezzi”. (segue) (Lib)