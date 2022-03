Libano: i prezzi dei beni di prima necessità registrano aumento del 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati disponibili sul sito della dogana libanese risalgono a marzo 2021. Nei primi tre mesi dello scorso anno, il Libano ha importato 226.704 tonnellate di grano, di cui 144.984 dall'Ucraina (ovvero il 63,9 per cento del totale), 54.892 tonnellate dalla Russia (24,2 per cento ), 19.416 tonnellate dalla Moldova (8,6 per cento), 7.409 tonnellate dalla Serbia (3,3 per cento) e 3 tonnellate da Cipro (meno dell’uno per cento del totale). Complessivamente, il Libano ha importato l’88,1 per cento della sua fornitura di grano da Ucraina e Russia nel periodo considerato. Sulla base dei dati, nel 2020 il Libano ha importato complessivamente 630.548 tonnellate di grano, di cui il 99,2 per cento (625.544 tonnellate) proveniva da Paesi che si affacciano sul Mar Nero, tra cui Ucraina e Russia (95,9 per cento delle importazioni). Di fronte al conflitto tra Russia e Ucraina e la conseguente fine delle importazioni, la Banca del Libano ha annunciato di aver stanziato alcuni fondi per garantire lo sbarco di sette navi che trasportavano grano. (segue) (Lib)