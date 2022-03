Libano: i prezzi dei beni di prima necessità registrano aumento del 40 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Bohsali ha spiegato come la crescente richiesta di cibo da parte dei Paesi ricchi stia causando un aumento mondiale dei prezzi. Il Libano importa il 95 per cento del suo fabbisogno di carne da America Latina, India e diversi Paesi europei. Il segretario generale del sindacato commercianti e importatori di carne ha tuttavia assicurato che non ci saranno interruzioni nelle importazioni, nonostante la chiusura delle esportazioni da parte di alcuni Paesi per garantire la sicurezza alimentare interna. “I prezzi della carne aumenteranno e potrebbero raggiungere le 350 mila lire libanesi al chilo (circa 209 euro secondo il cambio ufficiale)”, ha proseguito Bohsali, secondo il quale l’aumento del prezzo del petrolio continuerà ad incidere sul prezzo della carne. Il Libano sta attraversando una grave crisi economica dal 2019, definita dalla Banca centrale una delle peggiori al mondo, e la lira libanese ha perso oltre il 90 per cento del suo valore rispetto al dollaro. (Lib)