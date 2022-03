Qatar: Vaccaro (M5s), in Paese importanti progressi sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante incontro a Doha con il Comitato nazionale per i Diritti umani (National Human Rights Committee) del Qatar e la presidente, Maryam Abdulla Al-Attiyah, che ne fa parte dal 2002. Si tratta del primo di una serie di importanti incontri internazionali. Sono arrivato due giorni fa infatti in Qatar, dove mi aspettano delle giornate di intenso lavoro insieme alla delegazione italiana su molti temi importanti per il nostro Paese. Sul fronte dei diritti umani, il Qatar è tra i paesi arabi ad aver fatto più passi avanti in questi ultimi anni. Sebbene abbiano riscontrato molte difficoltà all’inizio della nascita del comitato nazionale per i diritti umani a causa di questioni culturali e religiose, si sono impegnati a istituire una commissione indipendente per i conflitti sui posti di lavoro, hanno istruito tutti i dipendenti della pubblica amministrazione sulla tutela dei diritti umani e hanno ottenuto un fondo per i salari non pagati oltre che un salario minimo. C'è ancora molto da fare, ma sicuramente il Qatar può rappresentare un esempio virtuoso in questo senso per gli altri paesi arabi". Lo scrive su Facebook il senatore M5s, Sergio Vaccaro. (Rin)