Lituania: 25 mila rifugiati ucraini nel Paese, quasi la metà sono minorenni

- Quasi 25 mila rifugiati provenienti dall'Ucraina sono stati registrati in Lituania, e tra loro ci sarebbero circa 11 mila minori. Lo ha dichiarato oggi il servizio statistico lituano. Delle dieci unità territoriali del Dipartimento di migrazione lituano, il maggior numero di rifugiati è stato registrato dall'unità di Vilnius. La maggior parte delle persone in arrivo ha richiesto un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. Il numero di rifugiati registrati in Lituania fa parte dei dati rilasciati dalle Nazioni Unite sugli sviluppi del conflitto tra Kiev e Mosca, secondo cui oltre 3,4 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. (Sts)