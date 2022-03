Ucraina: Zampa (Pd), bene screening all'arrivo ma serve piano vaccinale per profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tassi di copertura vaccinale da Covid di chi arriva dall'Ucraina sono insignificanti dal punto di vista della capacità di tutelare le persone. E' evidente che bisognerà riflettere sulle misure da prendere per evitare la circolazione del virus e di nuove varianti". Lo ha detto, a Radio Immagina, Sandra Zampa, responsabile Salute del Pd. La responsabile democratica ha, poi, evidenziato che "i bambini ucraini non solo non sono vaccinati contro il Covid, ma sono quasi tutti privi di vaccinazione contro le malattie esantematiche e questo costituisce un problema nella convivenza. Però, c'è molta efficienza nell'azione di screening agli arrivi: quella è l'occasione per informare in merito al Covid, alle campagne vaccinali e per superare tutti i dubbi". (Rin)