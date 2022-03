Carburanti: Azione, tassa su extra profitti è costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale ha "già detto nel 2015 che un'imposta sugli extra profitti del settore petrolifero-energetico, come quella proposta dal governo, si può fare senza violare la Costituzione. In una sentenza del 2015, la Consulta dichiarò infatti incostituzionale un'imposizione addizionale applicabile al settore, ma solo perché era calcolata sui ricavi e non sulla redditività, non aveva natura temporanea ed eccezionale e non ne era dimostrata la funzione di solidarietà. La Corte disse chiaramente che se quei parametri fossero stati rispettati la tassazione degli extra-profitti sarebbe stata perfettamente conforme alla Costituzione". Lo dichiara Andrea Mazziotti, vicesegretario di Azione. "La tassa proposta da Draghi, e ancora prima da Azione - aggiunge in una nota -, sarà calcolata sulla differenza tra fatture emesse e ricevute dalle imprese interessate nel periodo di esplosione dei prezzi del gas rispetto a quella dell'anno scorso (e quindi su un parametro di redditività), sarà limitata nel tempo e servirà a finanziare la riduzione delle bollette. Tutti i parametri dettati dalla Corte saranno quindi rispettati alla lettera. La prossima volta, prima di invocare un po' a caso la Costituzione, sarebbe meglio che un'istituzione come Confindustria si sforzasse quanto meno di approfondire le questioni, senza fermarsi al titolo delle sentenze". (Com)