Toscana: Bianchi (Garante infanzia), Pnrr occasione per investire su benessere psicofisico ragazzi

- “Investire sul benessere delle persone di minore età, sfruttando le straordinarie opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha chiesto la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, in una lettera inviata al Governo e alle Istituzioni regionali. La Garante sottolinea come “le gravi criticità che stanno affliggendo la salute mentale di bambine e bambini, ragazze e ragazzi siano state fortemente acuite dalla guerra in Ucraina e dall’impatto della pandemia, con provvedimenti come il distanziamento sociale, la didattica a distanza e le quarantene, o le forti restrizioni nelle pratiche sportive e culturali. Misure che hanno ingenerato un forte disagio psicologico che ha portato chiusura, depressione del tono dell’umore, ansia, paura del futuro e, nelle forme più gravi, addirittura una consistente accelerazione di ricoveri per tentativi di suicidio e autolesionismo, come di recente evidenziato anche dal direttore generale del Meyer di Firenze, presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani”. “Si è prodotto - ha spiegato Camilla Bianchi – un pernicioso distacco dagli ordinari rapporti esistenziali e finanche dalle proprie aspirazioni e aspettative di vita, che ha ingenerato nelle persone di minore età un diffuso e crescente malessere non solo fisico, ma anche mentale che non può ulteriormente essere sottovalutato e su cui occorre intervenire con azioni tempestive, mirate e coordinate a tutti i livelli, educativo, sociale e sanitario”. (segue) (Ren)