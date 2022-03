Toscana: Bianchi (Garante infanzia), Pnrr occasione per investire su benessere psicofisico ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un deciso aumento dei posti letto di neuropsichiatria infantile - ha proseguito Bianchi - accompagnato da un corrispondente incremento di risorse umane in grado di fronteggiare tutte le varie e complesse criticità che possano emergere durante il processo formativo delle persone di minore età. La creazione di strutture intermedie che consentano una dimissione assistita in grado di garantire il miglior rientro dei minorenni alla loro vita ordinaria. Strutture al momento pressoché inesistenti e che dovrebbero viceversa essere implementate, al fine di coprire un vuoto troppo spesso presente tra famiglie e reparti ospedalieri”. La Garante ha sottolineato infine un’ultima emergenza, “La stringente necessità di realizzare in ogni regione adeguati hospice pediatrici, considerato che i continui progressi in campo medico hanno determinato un deciso allungamento della vita di minori gravemente malati, prima del tutto inaspettato”. Luoghi “di vita per bambini in condizioni di complessità clinica tale che non ha più senso che stiano nelle rianimazioni o nei reparti di un ospedale”, come evidenziato dal direttore generale del Meyer di Firenze e che possano altresì rappresentare “ricoveri di sollievo per quelle famiglie che talvolta non ce la fanno davvero più”. (Ren)