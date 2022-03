Ucraina: fonti Kiev, quattro giornalisti rapiti da truppe russe a Melitopol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha rapito quattro giornalisti dellla rete "Mv-Holding" a Melitopol. Lo riferisce l'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina. "Oggi uomini armati sono venuti a casa dell'editore Mikhail Kumko, del montatore di produzione Yevgenia Boryan e dei giornalisti Yulia Olkhovskaya e Lyubvi Chaika e li hanno portati in un luogo sconosciuto", si legge nel messaggio dell'associazione di categoria sul proprio canale Telegram. La direttrice generale di Mv-Holding, Anna Medvid, ha confermato che questa mattina uomini armati hanno confiscato i server interni alle giornaliste Olkhovskaya e Chaika. Successivamente, come riporta la versione ucraina dell'agenzia di stampa "Interfax", si è appreso che tre dei quattro giornalisti catturati sono stati liberati, mentre attualmente l'editore Kumko si trova ancora in un luogo ignoto. (Kiu)