Fvg: assessore Cultura, premio Umberto Saba a Milo De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' andato al poeta, saggista e traduttore Milo De Angelis il premio Umberto Saba, riconoscimento promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia e dal comune di Trieste e organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge. A consegnare il premio l’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli. "Usiamo spesso la frase 'silenzio assordante', ma il silenzio è invece frontale, ci arriva e ci finiamo contro. È un’espressione del maestro De Angelis che mi ha colpito in modo particolare anche perché rappresenta un sentimento che stiamo vivendo guardando al dramma che si consuma non lontano da noi", ha detto Gibelli. Per l’assessore, il premio Umberto Saba si conferma punto di riferimento a livello nazionale per la poesia. "Un genere, quest’ultimo, che nella nostra epoca tende a essere poco valorizzato, ma che ha la capacità unica di regalarci emozioni e di percepire gli stati d’animo degli autori", ha aggiunto. (Frt)