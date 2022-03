Speciale energia: Eni, da Plenitude 15 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni prevede che Plenitude offrirà elettricità green a tutti i propri clienti power nell’ambito di una crescita della propria base clienti a 15 milioni, e svilupperà oltre 15 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2030. È quanto si legge nella nota diffusa in occasione del Capital Markets Day 2022 di Eni. In aggiunta, la società prevede che la capacità di bioraffinazione crescerà fino a sei milioni di milioni di tonnellate annue nei prossimi dieci anni, e che l’idrogeno contribuirà al piano per circa quattro milioni di tonnellate annue entro il 2050. (Com)