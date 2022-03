Speciale energia: imprese, Eni, nei prossimi dieci anni primo impianto commerciale a fusione magnetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi dieci anni verrà sviluppato il primo impianto commerciale relativo alla fusione magnetica, aprendo potenzialmente la strada a una fonte illimitata di energia pulita e sicura. È quanto si legge nella nota diffusa in occasione del Capital Markets Day 2022 di Eni. Per finanziare questa crescita, la società aumenterà la quota dei propri investimenti dedicati alle nuove soluzioni energetiche ad almeno il 30 per cento entro il 2025, raddoppiando al 60 entro il 2030 e fino all’80 al 2040. In dieci anni, queste attività genereranno un free cash flow positivo e raggiungeranno il 75 per cento di contributo al dato di gruppo dal 2040. (Com)