Speciale energia: Eni, entro fine piano 15 milioni tonnellate annue di volumi contrattualizzati Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l portafoglio e gli investimenti globali effettuati da Eni negli ultimi dieci anni hanno messo la compagnia in una posizione di forza tale da poter accrescere significativamente il proprio business del gas naturale, con circa 50 Tcf (trillion cubic feet) di riserve e risorse. È quanto si legge nella nota diffusa in occasione del Capital Markets Day 2022 di Eni. I progetti gas di Eni sono “ben posizionati per rifornire mercati chiave e si aspetta che possano raggiungere più di 15 milioni di tonnellate annue di volumi contrattualizzati di gas naturale liquefatto entro la fine del piano. (Com)