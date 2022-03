Speciale energia: Egitto, ministro Petrolio incontra vertici compagnia greca trasporto marittimo Chandris Hellas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla, ha incontrato al Cairo i vertici del gruppo greco specializzato nelle attività di trasporto marittimo, Chandris Hellas. Lo riferisce un comunicato del ministero del Petrolio. L’incontro è servito per discutere le opportunità di investimento disponibili, in particolare nel campo del trasporto marittimo. Secondo quanto riferisce il ministero del Petrolio egiziano, il gruppo greco ha espresso la volontà di aumentare la sua attività e gli investimenti in Egitto, tra cui il rifornimento per navi alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia. Il ministro del Petrolio egiziano ha presentato l'iniziativa lanciata dal Forum del gas del Mediterraneo orientale per fornire alle navi gas liquefatto per preservare l'ambiente e ridurre le emissioni. La società è disposta a investire in progetti per la creazione di magazzini per la fornitura di Gnl alle navi nell'ambito dell'iniziativa del Forum. (Cae)