Speciale energia: Belgio, estesa di dieci anni l'attività di due reattori nucleari

- Il governo belga ha deciso di estendere per altri dieci anni la vita operativa di due reattori nucleari. "Il governo federale adotterà le misure necessarie per prolungare di dieci anni la vita delle centrali nucleari di Doel 4 e Tihange 3, ovvero un'estensione della capacità nucleare di 2 GW", si legge nel comunicato ufficiale delle autorità di Bruxelles. Ad annunciare la notizia la ministra dell'Energia belga, Tinne Van der Straeten. L'accordo prevede inoltre la promozione delle energie rinnovabili. “In caso di sovrapproduzione, le centrali nucleari possono quindi essere utilizzate anche per lanciare il mercato dell'idrogeno in Belgio”, si legge nella nota. (Beb)