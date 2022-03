Speciale energia: Descalzi (Eni), grande fiducia nelle capacità dell’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ripone “grande fiducia nelle capacità dell’Algeria”, un “Paese alleato” dell’Italia che garantisce la diversificazione delle rotte dell’energia e porta “benefici all’Europa intera, non solo per quella meridionale”. Lo ha scritto l’amministratore dell’Eni, Claudio Descalzi, nel suo intervento sul libro “Enrico Mattei e l’Algeria. Un amico indimenticabile (1962-2022)” presentato dall’ambasciata d’Italia ad Algeri a pochi giorni dall’inizio della 25ma edizione del Salone internazionale del libro di Algeri (Sila), al quale l’Italia sarà ospite d’onore. “È ancora una necessità dell’Italia avere un Paese alleato a sud per diversificare le rotte dell’energia ed è ancora interesse algerino sviluppare le proprie potenzialità beneficiando del necessario know-how esterno. Non ci si muove solo alla ricerca di guadagno, ma per costruire un rapporto di partnership solida. Questa alleanza da miliardi di metri cubi di gas comporta benefici per entrambi e per l’Europa intera, non solo per quella meridionale”, ha scritto Descalzi. “Non c’è un buco in questa presenza, non c’è interruzione anche negli anni più difficili della storia algerina, come quelli del terrorismo, che hanno portato dolore e lutti in tante famiglie. Sono situazioni in cui tanti avrebbero voltato le spalle, timorosi di perdere i propri investimenti avrebbero preferito non rischiare, non guardare, o parlare sottovoce. Eni invece ha continuato, non perché insensibile ai pericoli, ma perché pur essendone consapevole ha preferito potesse rimanere al popolo algerino una base comune da cui ripartire. È la posizione di chi nutre una grande fiducia nelle capacità dell’Algeria”, ha aggiunto Descalzi. (Res)