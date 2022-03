Speciale energia: Letta, sosteniamo interventi governo, fatta scelta importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo gli interventi del governo. Interventi importanti che riescono ad alleviare parzialmente, ma almeno con tempismo, questo insopportabile caro bollette e questi prezzi dell'energia che sono aumentati". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine dell'Agorà "Il Paese che vogliamo, equo e sostenibile", a Verona. "E' importante l'intervento per il mese di aprile, per la questione sociale, perché questo intervento aiuterà anche e soprattutto i più deboli, gli stipendi più bassi, le classi sociali che stanno soffrendo di più rispetto a questo momento drammatico - ha continuato il leader del Pd -. Credo che sia stata una scelta importante, apprezziamo in particolare il tempismo. Il governo è intervenuto nel momento giusto, ha fatto bene". (Rin)