Kosovo: Procura, arrestati 48 agenti di polizia per illeciti alle dogane

- La Procura statale kosovara ha comunicato ieri di aver arrestato 48 agenti di polizia e due dipendenti delle Dogane accusati di aver ottenuto tangenti per autorizzare l'ingresso illegale di beni nel Paese. Gli agenti arrestati, riferisce la stampa di Pristina, lavoravano ai valichi di frontiera con l'Albania nel sud ovest del Kosovo. "Gli arrestati sono sospettati di essere coinvolgi in oltre 400 casi di azioni criminali relative a tangenti ed abuso d'ufficio", ha dichiarato il portavoce dell'Ispettorato della polizia kosovara Kushtrim Hodaj, spiegando che nell'ambito del caso altre 18 persone, in prevalenza albanesi, sono ancora in fuga. (Alt)