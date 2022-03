Kosovo-Serbia: premier Kurti, incontro di alto livello più difficile dopo azioni russe (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i punti elencati vi è il rispetto dell'integrità territoriale e sovranità degli Stati e il pieno sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina. La Serbia considera inoltre un grave errore la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Vucic ha aggiunto che la Serbia rispetterà il suo principio di neutralità militare, e per questo sospenderà le esercitazioni militari con tutti i partner stranieri fino a nuovo avviso. Il presidente ha poi rassicurato sul fatto che la Serbia impedirà la partecipazione dei suoi cittadini al conflitto in Ucraina e fornirà sufficienti quantità di energia e cibo ai cittadini serbi. Alla domanda su come la Serbia affronterà il fatto "che non tutti apprezzeranno completamente" le decisioni prese dal Consiglio nazionale di sicurezza, Vucic ha sottolineato che "ci riuscirà", e che continuerà a lavorare. "La Serbia è sulla strada europea, ma la Serbia non si precipiterà nelle inimicizie perché qualcun altro lo sta chiedendo", ha affermato il presidente serbo. Vucic ha poi sottolineato che la Serbia fornirà ogni tipo di assistenza alla popolazione dell'Ucraina. (Alt)