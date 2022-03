Kosovo: ministero Esteri licenzia 11 dipendenti assunti senza regolare procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri kosovaro ha licenziato 11 dipendenti evidenziando che erano stati impiegati senza una regolare procedura d'ammissione. Una nota del ministero degli Esteri di Pristina spiega che la decisione rientra "nelle misure per istituire la legalità nella pubblica amministrazione del Kosovo e per annullare le decisioni che sono state prese in passato". "Erano entrati e sono stati considerati membri del Servizio esterno attraverso decisioni arbitrarie", viene sottolineato nella nota.(Alt)