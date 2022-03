Nato: Stoltenberg, Italia valido alleato che contribuisce a difesa collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un alleato della Nato molto valido. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "L'Italia è un alleato Nato molto valido e un membro fondatore" della Alleanza atlantica. "Contribuisce in diversi modi alla nostra difesa collettiva. Sono stato recentemente in Romania dove ho incontrato i piloti italiani che contribuiscono a mantenere sicuro lo spazio aereo", ha aggiunto. Stoltenberg ha ricordato che l'Italia è impegnata di operazioni e missioni della Nato, "come in Kosovo dove l'Italia è un alleato chiave da molti molti anni". (Beb)