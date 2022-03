Kosovo: presidente Osmani, adesione a Consiglio d'Europa è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha sottolineato che l'adesione di Pristina al Consiglio d'Europa deve essere la priorità in politica estera. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Kosovapress", Osmani ha sottolineato che "ora è il momento" e "stiamo lavorando da vicino con il ministero degli Esteri che ha predisposto una strategia sulle procedure, cominciando dalla presentazione della domanda e poi il Consiglio d'Europa nominerà suoi inviati ad andare in Kosovo per valutare l'attuazione dei criteri in diverse aree".(Alt)