Kosovo: presidente Osmani invia lettera a Biden per sostegno su adesione Nato

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo il sostegno per l'integrazione nella Nato alla luce degli eventi "senza precedenti" in Europa. "L'Europa sta affrontando i momenti più bui e pericolosi dalla fine della Guerra fredda", ha dichiarato Osmani evidenziando che, "dal momento che condividiamo l'obiettivo congiunto di proteggere e promuovere la sicurezza globale, l'adesione del Kosovo nella Nato è diventata un imperativo". Osmani ha quindi sottolineato la "situazione fragile" della sicurezza nei Balcani occidentali, menzionando in particolare gli "sforzi destabilizzanti" della Russia e dei suoi alleati. (Alt)