Kosovo: primo ministro Kurti, siamo ancora in pericolo

- Quando guarda il vicino di casa oltre confine, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, non vede il presidente serbo Aleksandar Vucic: vede "una marionetta del Cremlino" al governo di un Paese che "imita la Russia pur non essendolo". "L'Urss - spiega a "la Repubblica" il primo ministro - si è trasformata in un polpo con la Federazione russa al centro e i suoi tentacoli: Donbass, Crimea, Transnistria, Ossezia del sud... La ex Jugoslavia è un polpetto con la Serbia al centro, l'entità serba in Bosnia, un'entità serba in Montenegro che non ne riconosce l'indipendenza e strutture illegali nel nord Kosovo". La Grande Serbia del serbo bosniaco Dodik come la Grande madre Russia di Putin: "Da subito abbiamo condannato l'invasione russa. Ci ha scioccati, ma non sorpresi. L' abbiamo vista arrivare con il build up militare. Putin ha fallito il blitzkrieg ma non vuole sedersi a negoziare con Zelensky, vuole farlo con Biden. Vuole una nuova Yalta. Si sente Stalin e vede in Biden il suo Roosevelt, ma non vuole Churchill tra i piedi. Vuole riscrivere la storia e pensa di esserne all'altezza". "La guerra in Ucraina, - continua - dove non sta ottenendo grandi risultati, non gli basterà: dovrà espanderla, se vuole trattare con Biden. Ecco perché siamo preoccupati: i Balcani occidentali sono una regione in cui può tentare di farlo. E può usare armi chimiche come ha già fatto in Siria". (segue) (Res)