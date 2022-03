Kosovo: governo in contatto con Paesi del gruppo Quint in merito a elezioni serbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle elezioni in Serbia, il Kosovo vuole rispettare la Costituzione, le leggi e la risoluzione del 15 gennaio. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, secondo quanto riferito al quotidiano “Koha Ditore” dal portavoce del governo, Perparim Kryeziu. Allo stesso tempo, ha specificato il premier, “non vogliamo ostacolare o rendere impossibile ai cittadini del Kosovo con un passaporto serbo di esercitare il loro diritto di voto”. Non c’è stata alcuna richiesta esplicita da parte di Belgrado per consentire lo svolgimento di operazioni di voto in Kosovo, ha affermato il portavoce. “Siamo in continuo contatto con i Paesi del gruppo Quint (Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Regno Unito) per raggiungere un accordo che offra una soluzione adeguata, in linea con la buona volontà, lo stato di diritto e le migliori prassi internazionali”, ha dichiarato Kryeziu. (Alt)