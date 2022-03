Kosovo: tasso di inflazione sale al 7,5 per cento a febbraio su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) del Kosovo è aumentato del 7,5 per cento su base annua nel mese di febbraio, dopo aver aggiunto il 7,1 per cento a gennaio. Lo ha reso noto l'ufficio statistico nazionale del Kosovo secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". Su base mensile, l'Ipca è salito dell'1,1 per cento a febbraio, dopo essere salito dello 0,9 per cento il mese precedente, come si evince nel rapporto mensile pubblicato nei giorni scorsi dall'ufficio di statistica. (Alt)